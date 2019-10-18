СледКом займётся проверкой

СледКом РФ по Владимирской области займётся выяснением причин, по которым жители станции Вековка Гусь-Хрустального района остались без отопления.Сообщается, что жители станции, среди которых маленькие дети и пожилые люди, уже неделю сидят без отопления. Они утверждают, что неизвестный подрядчик демонтировал теплотрассу, но не заменил оборудование, а с 12 октября закончил работу.В результате замены полторы тысячи человек оказались отключены от центрального отопления и вынуждены пользоваться обогревателями, чтобы не замёрзнуть. Местные власти не обращают внимания на проблемы жителей станции Вековка.Руководитель СледКома поручил подчинённым провести проверку и разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки.