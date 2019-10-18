Известный российский журналист и ведущий Владимир Соловьев не без юмора прокомментировал очередной шпионский скандал, который разгорелся в России после попытки американских дипломатов проникнуть на режимный объект. Он дал будущим туристам несколько советов, которые помогут им не попасть впросак.

Известный российский журналист и ведущий Владимир Соловьев не без юмора прокомментировал очередной шпионский скандал, который разгорелся в России после попытки американских дипломатов проникнуть на режимный объект. Он дал будущим туристам несколько советов, которые помогут им не попасть впросак.Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс не стала отрицать, что задержанные в закрытой зоне нарушители – американские дипломаты. Она рассказала, что они просто отправились в путешествие по стране, чтобы лучше ее понять, а в окрестностях полигона близ Северодвинска оказались по чистой случайности."Объяснение секретаря посольства совершенно трогательное, я бы даже сказал, что оно не без чувства юмора. Я представляю, что было бы, если такие же объяснения давали наши дипломаты в США. Истерика была бы колоссальная", – заметил Владимир Соловьев."Умом Россию не понять, но американцы решили измерить", – заметил он. Само стремление американских дипломатов журналист поддержал, но заметил, что они допустили несколько важных ошибок. В частности, рассказал Владимир Соловьев, им стоило бы воспользоваться картой или системой ГЛОНАСС. "Тогда они бы реально попали в Архангельск, а не оказались "случайно" в Северодвинске", – цитирует издание "Взгляд" журналиста.Материал дополняется.