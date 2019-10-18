В надежде исцелиться от недуга и продлить земные дни люди готовы на многое – тратят огромные деньги, обращаются к знахарям и целителем, ездят по монастырям к чудотворным иконам. Сегодня состоится всероссийский молебен о здравии Анастасии Заворотнюк. Но люди советуют родным актрисы попробовать все возможные средства.

В надежде исцелиться от недуга и продлить земные дни люди готовы на многое – тратят огромные деньги, обращаются к знахарям и целителем, ездят по монастырям к чудотворным иконам. Сегодня состоится всероссийский молебен о здравии Анастасии Заворотнюк. Но люди советуют родным актрисы попробовать все возможные средства."Очень много писали о том, что на могиле певицы Юли Началовой на Троекуровском кладбище происходят чудеса, – написала на посвященной Анастасии Заворотнюк странице одна поклонница. – Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Говорили об нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса, даже диабета"."Люди приходят на могилу Юли с молитвой, с надеждой, с просьбой о помощи, – считает поклонница. – И пусть певица не было святой при жизни, дела это не меняет"."Я знаю, что Началова смогла победить рак – врачам певицы удалось выявить лимфому на ранних стадиях и быстро подавить страшный недуг, – продолжает поклонница. – Так что очень хочется верить, что ставшая ангелом Юля поможет теперь справиться с коварной болезнью и Насте, о которой молится вся страна".Неизвестно, правда, воспользуются ли родные этим оригинальным, но очень сомнительным в действенности советом. Они, напомним, категорически опровергают данные, которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"