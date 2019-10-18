Музыкант Игорь Саруханов вспоминает Аллу Пугачеву только с благодарностью. Когда-то Примадонна отечественной эстрады сделала певцу щедрый подарок.

Музыкант Игорь Саруханов вспоминает Аллу Пугачеву только сблагодарностью. Когда-то Примадонна отечественной эстрады сделала певцу щедрыйподарок.Игорь Саруханов стал героем программы "Судьба человека" нателеканале "Россия 1". Музыкант откровенно рассказал шоумену Борису Корчевниковуо личной жизни.В ходе беседы певец вспомнил о своей четвертой жене модельереЛене Ленской. В браке с ней Саруханов прожил шесть лет.По словам Игоря, с Леной он познакомился на поминках поИгорю Талькову в 1992 году. "Она хотела взять у меня интервью по поводуТалькова и событий, связанных с его убийством. Познакомились, понравились другдругу и стали встречаться. Вместе мы были шесть лет. Я чудом не спился в тегоды – много было переживаний и соблазнов. Она меня спасла", – поделилсявокалист в студии программы .Как оказалось, на свадьбе Игоря Саруханова и Лены Ленскойприсутствовала Алла Пугачева. Примадонна сделала новобрачным сюрприз – одолжиласвое роскошное авто."Она подала нам свой лимузин, на котором мы катались погороду. Он был один такой в Москве. Это, конечно, было очень престижно", – вспомнилмузыкант.К сожалению, брак Саруханова и Ленской рухнул. По словам музыканта, в их отношениях в какой-то момент настал кризис, который они не смогли преодолеть. "Потом она стала женой Владимира Преснякова, моего друга. Но он уменя ее не уводил. Мы уже расстались, когда он начал за ней ухаживать", -рассказал Игорь Саруханов в программе .