Музыкант Игорь Саруханов вспоминает Аллу Пугачеву только с
благодарностью. Когда-то Примадонна отечественной эстрады сделала певцу щедрый
подарок.
Музыкант Игорь Саруханов вспоминает Аллу Пугачеву только с
благодарностью. Когда-то Примадонна отечественной эстрады сделала певцу щедрый
подарок.
Игорь Саруханов стал героем программы "Судьба человека" на
телеканале "Россия 1". Музыкант откровенно рассказал шоумену Борису Корчевникову
о личной жизни.
В ходе беседы певец вспомнил о своей четвертой жене модельере
Лене Ленской. В браке с ней Саруханов прожил шесть лет.
По словам Игоря, с Леной он познакомился на поминках по
Игорю Талькову в 1992 году. "Она хотела взять у меня интервью по поводу
Талькова и событий, связанных с его убийством. Познакомились, понравились друг
другу и стали встречаться. Вместе мы были шесть лет. Я чудом не спился в те
годы – много было переживаний и соблазнов. Она меня спасла", – поделился
вокалист в студии программы .
Как оказалось, на свадьбе Игоря Саруханова и Лены Ленской
присутствовала Алла Пугачева. Примадонна сделала новобрачным сюрприз – одолжила
свое роскошное авто.
"Она подала нам свой лимузин, на котором мы катались по
городу. Он был один такой в Москве. Это, конечно, было очень престижно", – вспомнил
музыкант.
К сожалению, брак Саруханова и Ленской рухнул. По словам музыканта, в их отношениях в какой-то момент настал кризис, который они не смогли преодолеть. "Потом она стала женой Владимира Преснякова, моего друга. Но он у
меня ее не уводил. Мы уже расстались, когда он начал за ней ухаживать", -
рассказал Игорь Саруханов в программе .