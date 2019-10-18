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<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2019-razluchennaya-s-muzhem-snatkina-o-rozhdenii-vtorogo-rebenka.html" target="_blank">Разлученная с мужем Снаткина о рождении второго ребенка</a> - На днях у актеров Анны Снаткиной и Виктора Васильева была годовщина свадьбы. Однако эту дату они встретили по отдельности.