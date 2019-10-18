Экологи рассчитывают, что это произойдет к 2024 году

Как рассказали Известиям в Роспотребнадзоре, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно — вплоть до полного их запрета. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не пояснили. Однако там отметили, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.В пресс-службе Минприроды Известиям сказали, что концептуально поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика. Это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.— В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия, — уточнили в пресс-службе. — Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов замкнутой экономики: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку.В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Известиям сказали, что рассматривать возможность жестких запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ отметили, что сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки.Одним из самых безопасных видов тары считаются многоразовые сумки. Они прочные, но покупателям нужно не забывать брать их с собой.В АКОРТ подчеркнули, что федеральные торговые сети сейчас активно работают в направлении решения проблемы пластиковых пакетов: действуют проекты по сбору и передаче на утилизацию такой упаковки, а также кампании по продвижению многоразовых сумок.Как писали Известия, к 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Это поможет наладить переработку в стране 60% всего объема мусора. Строить заводы планируется в рамках государственно-частного партнерства, до 30% стоимости проектов могут профинансировать из госбюджета, отмечали ранее в Минпромторге. Сейчас на сортировку направляется около 5% ТКО, а из этого объема во вторичное использование попадает не более 10%. На реализацию проекта планируется направить 78 млрд рублей.