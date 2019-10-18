Россияне стали есть слишком много яиц, выяснили аналитики. Так, в среднем, каждый житель страны съедает в год на 20 штук больше положенной нормы, передает телеканал со ссылкой на исследование ..

Россияне стали есть слишком много яиц, выяснили аналитики. Так, в среднем, каждый житель страны съедает в год на 20 штук больше положенной нормы, передает телеканал со ссылкой на исследование аналитиков Sberbank CIB.Это на 8% превышает допустимый уровень потребление. На протяжении последних 10 лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год и достигло 280 штук. Для сравнения, жители США в год съедают не более 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России. В странах Европы этот показатель еще меньше – 210 штук в год, что на 33% меньше, чем в РФ.