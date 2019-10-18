Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%.

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).В опубликованном документе отмечается, что ведомство улучшило оценку по динамике реальных располагаемых доходов граждан во втором квартале — теперь вместо снижения на 0,2% снижение показателя оценивается в 0,1%.Росстат поясняет это опережающим ростом доходов россиян от трудовой деятельности, в частности, ростом зарплаты, чья доля в общей структуре доходов составляет 56,4%. Иные заработки, включая "серую зарплату", выросли в третьем квартиле по сравнению с прошлым годом на 7,3%.Федеральная служба государственной статистики также констатирует, что рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и другие обязательства государства, превысил уровень инфляции и составил 6,3%.