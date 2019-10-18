В поселке Вяткино Судогодского района приостановили деятельность по переработке и копчению рыбы.

В поселке Вяткино Судогодского района приостановили деятельность по переработке и копчению рыбы. Сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.В ведомство пожаловались жители поселка. При проведении проверки выяснилось, что предприниматель нарушал требования санитарного законодательства. Вокруг предприятия, являющегося источником воздействия на окружающую среду, не установлена специальная территория с особым режимом использования. Производство не отделено санитарно-защитной зоной от жилой застройки, не разработан проект предельно-допустимых выбросов, не проведено обоснование безвредности влияния на среду обитания человека.В итоге Ленинский районный суд Владимира постановил привлечь предпринимателя к административной ответственности. Деятельность предприятия приостановлена на 60 суток.