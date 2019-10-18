Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место?После ухода с президентского поста Лукашенко, по егособственному признанию, хочет работать в сфере образования. "Ректором былгде-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения состудентами и коллективом минской Академии управления при президенте.Впрочем, отметил Лукашенко, сам себя на эту должностьназначить перед уходом вряд ли сможет. "Но преподавателем – это то, что явоспринимаю", – добавил белорусский лидер.Общение с коллективом и студентами академии продолжалосьоколо четырех часов. Но Лукашенко, по его признанию, даже не устал. Наоборот,отметил белорусский лидер, с молодежью он готов встречаться чаще. Президентпообещал, что раз в два месяца будет посещать учебные заведения.Слухов о скорой отставке в последнее время всебольше. По мнению экспертов, белорусский лидер может передать власть старшемусыну Виктору. Но эти предположения развеял сам президент. "Никакие дети уменя не готовятся ни к какому транзиту власти", – подчеркнул он.Но эксперты уверены: белорусский лидер лукавит. ПолитологАлександр Класковский считает, что за четверть века пребывания у властиЛукашенко нажил слишком много врагов, а после ухода с поста риски для негосильно возрасту. Поэтому его президентский марафон могут прервать толькоестественные причины, полагает аналитик.Играет роль и опасение , что преемник окажетсяслабее его. В таком случае начнется война между элитными группами,спрогнозировал Класковский в беседе с изданием naviny.by.