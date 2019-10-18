Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место?
После ухода с президентского поста Лукашенко, по его
собственному признанию, хочет работать в сфере образования. "Ректором был
где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения со
студентами и коллективом минской Академии управления при президенте.
Впрочем, отметил Лукашенко, сам себя на эту должность
назначить перед уходом вряд ли сможет. "Но преподавателем – это то, что я
воспринимаю", – добавил белорусский лидер.
Общение с коллективом и студентами академии продолжалось
около четырех часов. Но Лукашенко, по его признанию, даже не устал. Наоборот,
отметил белорусский лидер, с молодежью он готов встречаться чаще. Президент
пообещал, что раз в два месяца будет посещать учебные заведения.
Слухов о скорой отставке в последнее время все
больше. По мнению экспертов, белорусский лидер может передать власть старшему
сыну Виктору. Но эти предположения развеял сам президент. "Никакие дети у
меня не готовятся ни к какому транзиту власти", – подчеркнул он.
Но эксперты уверены: белорусский лидер лукавит. Политолог
Александр Класковский считает, что за четверть века пребывания у власти
Лукашенко нажил слишком много врагов, а после ухода с поста риски для него
сильно возрасту. Поэтому его президентский марафон могут прервать только
естественные причины, полагает аналитик.
Играет роль и опасение , что преемник окажется
слабее его. В таком случае начнется война между элитными группами,
спрогнозировал Класковский в беседе с изданием naviny.by.