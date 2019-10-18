Жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма подверглась серьезной опасности. Из-за ужасного шторма их самолет дважды не смог приземлиться в Исламабаде.

Жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма подверглась серьезной опасности. Из-за ужасного шторма их самолет дважды не смог приземлиться в Исламабаде.Молодая семья прибыла в Пакистан с официальным визитом. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже побывали в Лахоре, откуда намеревались вылететь в столицу страны – Исламабад, однако подвела погода.Судно покинуло город, но дважды не смогло приземлиться, передает со ссылкой на Daily Mail. Отмечается, что оно попало в серьезную турбулентность. На опубликованных кадрах видно, что за иллюминаторами мигают молнии. Небо занесено темными тучами, двигаться сквозь которые крайне тяжело в условиях плохой освещенности. Судя по всему, лайнер покинул Лахор ближе к ночи.Как пояснил источник,Airbus A330 пытался достичь взлетно-посадочной полосы военной базы в гарнизонном городе Равалпинди, прилегающем к Исламабаду, а после и в самой столице. В итоге он был вынужден повернуть обратно в Лахор.Несмотря на нервозность, принц Уильям позволял себе шутить. Монаршая особа оставалась в позитивном состоянии духа и не поддавалась панике. Она даже заглянула к пилотам, чтобы поинтересоваться, есть ли шанс добраться до пункта назначения.Королевский корреспондент Ребекка Инглиш, летевшая на том же лайнере с остальными представителями прессы, описала случившееся так: "Пилот кружил вокруг (города. – Прим. ред.) в течение часа, но молния и турбулентность были настолько жуткими, что нам пришлось лететь обратно. Пожалуй, это самая сильная тряска, в которой мне довелось побывать".