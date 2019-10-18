Жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма подверглась серьезной опасности. Из-за ужасного шторма их самолет дважды не смог приземлиться в Исламабаде.

Жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма подверглась серьезной опасности. Из-за "ужасного шторма" их самолет дважды не смог приземлиться в Исламабаде.Молодая семья прибыла в Пакистан с официальный визитом. Члены британской короны уже побывали в Лахоре, откуда намеревались вылететь в столицу страны – Исламабад, однако погода их сильно подвела.Судно покинуло город, однако дважды не смогло приземлиться, передает издание со ссылкой на Daily mail. Отмечается, что борт попал в серьезную турбулентность. На опубликованных кадрах видно, что за иллюминаторами авиалайнера мигают молнии. Небо заволочено темными тучами, сквозь которые двигаться крайне тяжело в условиях плохой освещенности. Судя по всему, лайнер покинул Лахор ближе к ночи.Как поясняет источник, самолет дважды пытался приземлиться в разных аэропортах. Сперва он пытался достичь взлетно-посадочной полосы военной базы в гарнизонном городе Равалпинди, прилегающем к Исламабаду, а после уже и в самой столице. В итоге, Airbus A330 был вынужден повернуть обратно в Лахор.Отмечается, что несмотря на нервозность, принц Уильям позволял себе шутить. Монаршая особа оставалась в позитивном состоянии духа и не поддавалась панике. Она даже заглянула к пилотам, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке и есть ли шанс, что аэробус долетит до пункта назначения.В то же время королевский корреспондент Ребекка Инглиш, летевшая на том же лайнере с остальными представителями прессы, описывает происходящее так: "Пилот кружил вокруг (города – прим.ред.) в течение часа, но молния и турбулентность были настолько жуткими, что нам пришлось лететь обратно. Пожалуй, это самая сильная тряска, в которой мне довелось побывать".