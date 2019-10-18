Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах ..

Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах своего расставания.По ее словам, решение было принято обоюдно. Шурыгина призналась, что когда она выходила замуж, ей было 18 лет, но два года совместной жизни принесли немало неприятных моментов. Были и ссоры, и перемирия, но теперь "отношения перешли в стадию бытовухи", и ей просто стало скучно.