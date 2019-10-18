Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах ..
Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах своего расставания.
По ее словам, решение было принято обоюдно. Шурыгина призналась, что когда она выходила замуж, ей было 18 лет, но два года совместной жизни принесли немало неприятных моментов. Были и ссоры, и перемирия, но теперь "отношения перешли в стадию бытовухи", и ей просто стало скучно.