Следствие в отношении руководителя реабилитационного центра Феникс в Подмосковье Оксаны Богдановой завершено. Материалы направлены в суд, сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по ..

Следствие в отношении руководителя реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье Оксаны Богдановой завершено. Материалы направлены в суд, сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. Богданова своей вины не признает. По версии следствия, Марьянову н смогли оказать должную помощь в центре, он жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, сотрудники центра не менее 10 раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Однако Богданова проигнорировала это, говорится в материалах СК. Более того, она запретила вызывать актеру скорую помощь. В результате, он скончался напоминает .