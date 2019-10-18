Заморозка военной помощи Украине со стороны США была частично связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

"Заморозка" военной помощи Украине со стороны США была частично связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что президент Трамп искал доказательства того, что серверы демократической партии взламывали с украинской стороны, а не российской, как долгое время абсолютно безосновательно обвиняли Москву.Об этом, как стало известно журналистам, глава Белого дома упомянул в июле в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.