Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин рассказал о том, что ему угрожали в Киеве. Поэтому американский предприниматель украинского происхождения после прибытия в столицу Украины был вынужден нанять себе охрану.

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин рассказал о том, что ему угрожали в Киеве. Поэтому американский предприниматель украинского происхождения после прибытия в столицу Украины был вынужден нанять себе охрану.Угрозы стали поступать Сэму Кислину после того, как стало известно об участии бизнесмена в расследовании коррупции на Украине. Он рассказывал, что Петр Порошенко, занимая должность президента, вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.После этого Сэм Кислин получил повод переживать за свою здоровье и даже жизнь. "Действительно угрожали, звонили", – цитирует РИА Новости предпринимателя. "Поэтому я охрану взял, когда приехал в Киев", – добавил он.Материал дополняется.