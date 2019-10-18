Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин рассказал о том, что ему угрожали в Киеве. Поэтому американский предприниматель украинского происхождения после прибытия в столицу Украины был вынужден нанять себе охрану.
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин рассказал о том, что ему угрожали в Киеве. Поэтому американский предприниматель украинского происхождения после прибытия в столицу Украины был вынужден нанять себе охрану.
Угрозы стали поступать Сэму Кислину после того, как стало известно об участии бизнесмена в расследовании коррупции на Украине. Он рассказывал, что Петр Порошенко, занимая должность президента, вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
После этого Сэм Кислин получил повод переживать за свою здоровье и даже жизнь. "Действительно угрожали, звонили", – цитирует РИА Новости предпринимателя. "Поэтому я охрану взял, когда приехал в Киев", – добавил он.
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