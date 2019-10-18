Недавнее задержание россиянки в Белоруссии вызвало широкий общественный резонанс. Спустя два дня ее отпустили. По мнению экспертов, белорусскому руководству во главе с Александром Лукашенко стало не по себе, когда вскрылись подробности о ее личности.

Недавнее задержание россиянки в Белоруссии вызвало широкий общественный резонанс. Спустя два дня ее отпустили. По мнению экспертов, белорусскому руководству во главе с Александром Лукашенко стало не по себе, когда вскрылись подробности о ее личности.Россиянка Анна Богачева была задержана 13 октября, спустядва дня ее отпустили. В СМИ ее называют сотрудницей Агентстваинтернет-исследований. За предполагаемое вмешательство в американские выборыона находится под санкциями США.В ситуации с россиянкой случилась накладка, считаетполитолог Андрей Поротников. Вмешался политический фактор, полагает аналитик."Когда стали разбираться, кто эта мадам, на кого она работает, и на когоработает ее работодатель, – стало немножко не по себе", – цитируетэксперта UDF.by.Поротников озвучил версию, что сначала думал, чтоможет поторговаться с Москвой за задержанную россиянку. Впрочем, сам экспертсчитает такой вариант неправдоподобным.СМИ сообщали, что Богачева работает в Агентствеинтернет-исследований. Некоторые журналисты связывают его с бизнесменомЕвгением Пригожиным. В США эту организацию считают ответственной запредполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году.Правоохранительные органы Белоруссии имели на это право,прокомментировал задержание россиянки Александр . По его словам, делов единой системе, которая идентифицирует личность по прибытии в ту или инуюстрану. "Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек.Что надо сделать? Разобраться", – сказал глава государства.