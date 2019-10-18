Недавнее задержание россиянки в Белоруссии вызвало широкий общественный резонанс. Спустя два дня ее отпустили. По мнению экспертов, белорусскому руководству во главе с Александром Лукашенко стало не по себе, когда вскрылись подробности о ее личности.
Недавнее задержание россиянки в Белоруссии вызвало широкий общественный резонанс. Спустя два дня ее отпустили. По мнению экспертов, белорусскому руководству во главе с Александром Лукашенко стало не по себе, когда вскрылись подробности о ее личности.
Россиянка Анна Богачева была задержана 13 октября, спустя
два дня ее отпустили. В СМИ ее называют сотрудницей Агентства
интернет-исследований. За предполагаемое вмешательство в американские выборы
она находится под санкциями США.
В ситуации с россиянкой случилась накладка, считает
политолог Андрей Поротников. Вмешался политический фактор, полагает аналитик.
"Когда стали разбираться, кто эта мадам, на кого она работает, и на кого
работает ее работодатель, – стало немножко не по себе", – цитирует
эксперта UDF.by.
Поротников озвучил версию, что сначала думал, что
может поторговаться с Москвой за задержанную россиянку. Впрочем, сам эксперт
считает такой вариант неправдоподобным.
СМИ сообщали, что Богачева работает в Агентстве
интернет-исследований. Некоторые журналисты связывают его с бизнесменом
Евгением Пригожиным. В США эту организацию считают ответственной за
предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году.
Правоохранительные органы Белоруссии имели на это право,
прокомментировал задержание россиянки Александр . По его словам, дело
в единой системе, которая идентифицирует личность по прибытии в ту или иную
страну. "Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек.
Что надо сделать? Разобраться", – сказал глава государства.