Поводом для съемок послужили пикеты, которые струнинские активисты на протяжении двух дней устраивали у стен Минздрава в Москве

Вечером, 17 октября в эфире «Вестей» на телеканале «Россия1» прошел очередной репортаж о до сих пор продолжающемся ремонте больницы в Струнино. Поводом для съемок послужили в Москве