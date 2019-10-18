Поводом для съемок послужили пикеты, которые струнинские активисты на протяжении двух дней устраивали у стен Минздрава в Москве
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2019-struninskaya-bolnica-vnov-v-federalnyx-vypuskax-novostej.html" target="_blank">Струнинская больница вновь в федеральных выпусках новостей</a> - Поводом для съемок послужили пикеты, которые струнинские активисты на протяжении двух дней устраивали у стен Минздрава в Москве
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2019-struninskaya-bolnica-vnov-v-federalnyx-vypuskax-novostej.html]Струнинская больница вновь в федеральных выпусках новостей[/url] - Поводом для съемок послужили пикеты, которые струнинские активисты на протяжении двух дней устраивали у стен Минздрава в Москве