Публикация фотографий возлюбленной рэпера Тимати дала повод для
появления слухов. Поговаривают, что Анастасия Решетова скрыла реальную дату
рождения первенца.
Публикация фотографий возлюбленной рэпера Тимати дала повод для
появления слухов. Поговаривают, что Анастасия Решетова скрыла реальную дату
рождения первенца.
16 октября рэпер и модель стали родителями. В подмосковном перинатальном
центре Анастасия произвела на свет сына Ратмира. Тимати находился в палате в этот
ответственный момент. На родах также присутствовала мать артиста Симона.
О появлении малыша счастливые родители тут же сообщили поклонникам,
опубликовав в "Инстаграм" снимки крохотных ножек новорожденного. Примечательно,
что выставленные звездами фото, судя по всему, были профессионально
отретушированы, слишком уж они получились журнальные. Тоже можно сказать о серии
кадров, которые Анастасия Решетова выложила сегодня, 18 октября. В итоге звезд заподозрили в обмане.
"Это что за фотограф такой волшебный, что снимки (тем более
такой натуры сложной) сразу получаются перфект? Или все-таки родила Настя
несколько раньше, чем нам об этом сообщают? Ну а что, все знают, как долго
ждать фоток с днюхи или свадьбы. А тут сразу и топ! Короче, задумались мы очень",
– отреагировал на последнюю публикацию возлюбленной анонимный телеграм-канал "Только никому…".
Отметим, что Анастасии Решетовой сейчас явно не до сплетников.
Модель ухаживает за младенцем и с удовольствием делится с поклонниками воспоминаниями.
"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на
всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда
его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от
великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в
то, что небеса благословили нас на такое чудо", – пишет в микроблоге.