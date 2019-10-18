Публикация фотографий возлюбленной рэпера Тимати дала повод для появления слухов. Поговаривают, что Анастасия Решетова скрыла реальную дату рождения первенца.

Публикация фотографий возлюбленной рэпера Тимати дала повод дляпоявления слухов. Поговаривают, что Анастасия Решетова скрыла реальную датурождения первенца.16 октября рэпер и модель стали родителями. В подмосковном перинатальномцентре Анастасия произвела на свет сына Ратмира. Тимати находился в палате в этотответственный момент. На родах также присутствовала мать артиста Симона.О появлении малыша счастливые родители тут же сообщили поклонникам,опубликовав в "Инстаграм" снимки крохотных ножек новорожденного. Примечательно,что выставленные звездами фото, судя по всему, были профессиональноотретушированы, слишком уж они получились журнальные. Тоже можно сказать о сериикадров, которые Анастасия Решетова выложила сегодня, 18 октября. В итоге звезд заподозрили в обмане."Это что за фотограф такой волшебный, что снимки (тем болеетакой натуры сложной) сразу получаются перфект? Или все-таки родила Настянесколько раньше, чем нам об этом сообщают? Ну а что, все знают, как долгождать фоток с днюхи или свадьбы. А тут сразу и топ! Короче, задумались мы очень",– отреагировал на последнюю публикацию возлюбленной анонимный телеграм-канал "Только никому…".Отметим, что Анастасии Решетовой сейчас явно не до сплетников.Модель ухаживает за младенцем и с удовольствием делится с поклонниками воспоминаниями."Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти навсю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когдаего приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала отвеликого счастья. Сейчас, когда смотрю на него даже до конца не могу поверить вто, что небеса благословили нас на такое чудо", – пишет в микроблоге.