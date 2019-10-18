Общественность неоднозначно отреагировала на призыв помолиться за больную Анастасию Заворотнюк. Далеко не все с жаром поддержали инициативу.

Общественность неоднозначно отреагировала на призыв помолиться за больную Анастасию Заворотнюк. Далеко не все с жаром поддержали инициативу.В Инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, предположительно, кем-то из ее близких, появилась новая публикация. Она представляет собой скриншот комментария некой поклонницы артистки, в котором та предложила всем фанатам объединиться в жаркой молитве о здравии звезды сериала "Моя прекрасная няня".Материал дополняется