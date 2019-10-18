Украинцы продолжают жечь. В этот раз пилоты Незалежной допустили казус, который чуть не стоил обслуживающему борт персоналу здоровья.

Украинцы продолжают "жечь". В этот раз пилоты Незалежной допустили казус, который чуть не стоил обслуживающему борт персоналу здоровья.АвиашоуSanicole Airshow, на котором все и случилось, проходило в Бельгии. Техники попали под сопла украинского истребителя Су-27. Отмечается, что борт совершал довольно неуклюжие маневры на взлетно-посадочной полосе.Как ТВ Центр, казус произошел еще в середине сентября, однако видео набрало популярность только в ближайшие дни. Зрители мероприятия снимали, как судно покидает стоянку. Предполагалось, что оно отправится в полет для демонстрации своих летных характеристик. Однако, едва отъехав, пилоты зачем-то включили форсаж. Резкий порыв воздуха в прямом смысле сбил техников с ног. К счастью, обошлось без жертв, за исключением гордости летчиков – многие сравнили такое происшествие с выпуском газов человеческим организмом.