Кубинская балерина, хореограф и педагог Алисия Алонсо умерла на 99-м году жизни. Она известна как создательница Национального балета Кубы. На творчество балерины оказали большое влияние представители старой российской школы.

Кубинская балерина, хореограф и педагог Алисия Алонсо умерла на 99-м году жизни. Она известна как создательница Национального балета Кубы. На творчество балерины оказали большое влияние представители "старой российской школы".О смерти Алонсо рассказал руководитель пресс-службы Национального балета Кубы Маурисио Абреу, сообщает ТАСС. По его словам, балерина умерла 17 октября в 11:00.Учиться классическому танцу Алисия Алонсо начала в 1931 году. Ее первым педагогом стал русский эмигрант Николай Яворский. В том же году состоялся и дебют балерины. По-настоящему первым серьезным выступлением можно назвать исполнение соло Голубой птицы в балете "Спящая Красавица" Петра Чайковского.Кубинская балерина танцевала во многих театрах мира, в том числе и в России. В нашей стране она особенно запомнилась в партии Кармен. Партнерами Алонсо по танцу были Антон Долин, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Александр Годунов.Последнее выступление Алонсо состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца. За свою профессиональную карьеру балерина удостоена множества наград, в числе которых премия Анны Павловой, Орден Изабеллы Католической, а также одна из высших государственных наград Кубы — орден "Хосе Марти".