В Барселоне продолжаются беспорядки. На улицах жгут мебель из уличных кафе и мусорные контейнеры. Пятница объявлена днем всеобщей забастовки.

В Барселоне продолжаются беспорядки. На улицах жгут мебель из уличных кафе и мусорные контейнеры. Пятница объявлена днем всеобщей забастовки.Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Во вторник и в среду демонстрации переросли в беспорядки.На улицах сталкиваются и ультраправые, и антифашисты; идут столкновения с полицией. Много возгораний, пожарные работают в усиленном режиме. У молодежи в руках железные биты, деревянные палки с гвоздями.В пятницу состоится всеобщая забастовка, может не работать наземный транспорт, сообщает телеканал "Россия 24".