В Ухте сотрудники правоохранительных органов применили оружие, чтобы остановить бегавшего по улицам медведя. В результате животное погибло, сообщает . Инцидент случился в минувший ..

В Ухте сотрудники правоохранительных органов применили оружие, чтобы остановить бегавшего по улицам медведя. В результате животное погибло, сообщает .Инцидент случился в минувший четверг, 17 октября. Местные жители заметили, что по городу ходит медведь, и обратились в полицию. Стражи правопорядка обнаружили животное на улице Володарского. Они произвели несколько выстрелов по зверю, чтобы обезвредить.