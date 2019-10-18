Как сообщили Вестям в администрации района, сегодня ликвидировали одну из предполагаемых причин ЧП, заменили трубы на участке теплотрассы.

Как сообщили "Вестям" в администрации Гусь-Хрустального района, сегодня ликвидировали одну из предполагаемых причин ЧП, заменили трубы на участке теплотрассы. Работы продолжатся и завтра. Напомним, , но работы на полпути остановились. 12 октября рабочие исчезли совсем. Жители были вынуждены обогреваться газом, электроприборами. После выхода "Вестей" ситуацией заинтересовался региональный Следком, началась проверка. Главный вопрос к властям - можно ли было избежать ЧП? О результатах проверки мы обязательно расскажем.Екатерина Гусева