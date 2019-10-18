В Екатеринбурге во время вооруженного ограбления банка посетители оказали активное сопротивление налетчику. Мужчина надел маску-чулок, ворвался в здание и, выстрелив в камеру, потребовал ..

В Екатеринбурге во время вооруженного ограбления банка посетители оказали активное сопротивление налетчику. Мужчина надел маску-чулок, ворвался в здание и, выстрелив в камеру, потребовал выдать деньги из кассы, сообщает "".В зале в тот момент было несколько человек. Они начали скручивать нападавшего, но тот пытался отстреливаться. По предварительной информации, один человек погиб. Преступник задержан.