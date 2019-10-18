В мексиканском штате Синалоа задержали и вскоре отпустили сына наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного как Коротышка.

В мексиканском штате Синалоа задержали и вскоре отпустили сына наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного как Коротышка.Кадры спецоперации по задержанию Овидио Гусмана Лопеса выложили в Сеть очевидцы. На улице развернулись бои, видна бронетехника и горящие автомобили, перестрелка велась из крупнокалиберного оружия.Боевики из картеля пытались отбить Овидио, взяли в заложники нескольких солдат, есть пострадавшие, передает "Россия 24".На время операции правительство экстренно отменило занятия в школах, местных жителей попросили оставаться в укрытии. Но в итоге, чтобы не подвергать опасности жизни людей, задержанного отпустили.28-летнего Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь обвиняют в поставках наркотиков в разные страны, в том числе в США. Его отец – Коротышка – отбывает пожизненный срок.