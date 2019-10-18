На севере Москвы пожилой мужчина умер во время сеанса эротического массажа. Прибывшие медики не смогли реанимировать пенсионера. Как сообщает Телеграм-канал Mash, москвич вызвал ..

На севере Москвы пожилой мужчина умер во время сеанса эротического массажа. Прибывшие медики не смогли реанимировать пенсионера.Как сообщает Телеграм-канал Mash, москвич вызвал проститутку, пока его жена была в отъезде. Во время эротического массажа он почувствовал себя плохо и скончался. По предварительным данным, у пенсионера не выдержало сердце.