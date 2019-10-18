Такого октября столица ждала 130 лет. Более чем вековой температурный рекорд был побит несколько часов назад. И это только начало: числовые значения даты и температуры теперь пойдут нога в ногу: сегодня Москва прогрелась до +17°, завтра, 18 октября, будет +18°.

Такого октября столица ждала 130 лет. Более чем вековой температурный рекорд был побит несколько часов назад. И это только начало: числовые значения даты и температуры теперь пойдут нога в ногу: сегодня Москва прогрелась до +17°, завтра, 18 октября, будет +18°.После холода и дождей, наконец — золотая осень. Солнечно и почти по-летнему тепло. Парки и набережные заполнены людьми."Мы одевались в зимний комбинезон ещё вчера вечером. И сегодня они у нас с собой", — говорит молодая мать."В солнечных очках в октябре — это так круто!" – восторгается девушка-иностранка.Навигация на Москва-реке еще не закончилась, поэтому речные прогулки пользуются повышенным спросом."Настроение вообще отличное, сидели дома сегодня. Такая погода хорошая, решили прогуляться в парке и на корабле сейчас поплывем", — рассказывает отец семейства.Нетипичная для октября картина. Температура градусов на пять выше климатической нормы.Ну что ж, рекорд побит. За всю историю метеонаблюдений это самое теплое 17 октября. Сегодня днем столбик термометра в центре Москвы вплотную приблизился к 18 градусам. До этого максимальная температура — 17 целых и 4 десятых градуса — в этот день была зафиксирована 130 лет назад.В этом году оказалось, что в октябре теплее, чем в середине июля. Причина погодной аномалии — говорят синоптики — атлантический циклон."Такая необычайно теплая середина октября в Москве случилась благодаря выносу очень теплых воздушных масс из центрального сектора Атлантики", — пояснила Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды "Фобос".Из-за неожиданно наступившего лета растения перепутали сезоны. В Аптекарском огороде зацвела форзиция."Обычно этот кустарник цветет рано весной. А в этом году, благодаря такой сложной погоде, отдельные почки цветочные распустились уже сейчас", — рассказал Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".Большинство обитателей московского зоопарка хорошей погоде рады. Но сотрудники беспокоились за тех, кто уже отправился на зимнюю спячку. Оказалось, беспокоились зря. Спят как убитые."В норме для зверей, которые впали в спячку, такое нехарактерно. Погода прекрасная, теплая, но наши звери, как легли, так и спят", — говорит Роман Аношин, ученый секретарь Московского зоопарка.Теплая погода до +15 градусов продержится до начала следующей недели. И никаких дождей.