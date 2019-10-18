В четверг, 17 октября, неизвестный похитил у подростка мобильный телефон. В полицию обратился отец потерпевшего, передает газета . По словам мужчины, злоумышленник отобрал у ребенка iPhone 7, ..

В четверг, 17 октября, неизвестный похитил у подростка мобильный телефон. В полицию обратился отец потерпевшего, передает газета "".По словам мужчины, злоумышленник отобрал у ребенка iPhone 7, когда тот выходил из автобуса. После этого мужчина скрылся. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА "".