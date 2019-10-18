Воскресная проповедь в церкви:
- Сегодня, дети мои, восславим Пресвятую Деву. Я хочу, чтобы вы все прочувствовали ее величие и чистоту. Я решил, что лучше всего это получится на конкретном примере. Вот среди вас во втором ряду сидит, как всегда скромно опустив глаза, наша Долорес. Мы все ее хорошо знаем. Сколько добрых дел совершила она! А как она помогает своим родителям и вообще всем старикам нашей деревни! Она не пропускает ни одной мессы! Хоть она и молода, и доходы ее невелики, но она всегда найдет монеты, чтобы опустить в кружку для пожертвований! А ее скромность,
целомудренность и кроткий нрав известны всем! Встань, Долорес, пусть все увидят тебя! Но, дети мои, по сравнению с Пресвятой Девой она просто бл@дища!
еще анекдот!