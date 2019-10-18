Жительница подмосковного Королева обнаружила в приобретенном детском питании личинки. О случившемся она рассказала в социальных сетях. Срок годности на упаковке был нормальным, но то, что ..

Жительница подмосковного Королева обнаружила в приобретенном детском питании личинки. О случившемся она рассказала в социальных сетях. "Срок годности на упаковке был нормальным, но то, что было внутри коробки, нас всех привело в шок!", – пожаловалась потерпевшая.Представители производителя оперативно связались с женщиной. Они принесли извинения потерпевшей и подарили ей ящик нового детского питания. В пресс-службе организации также пообещали провести расследование инцидента, передает сайт "".