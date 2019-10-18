Более 40 стран уже отказались от использования пластиковых пакетов из соображений заботы об экологии. Первый запрет был введен в Бангладеш в 2002 году, теперь инициатива дошла и до России, ..

Более 40 стран уже отказались от использования пластиковых пакетов из соображений заботы об экологии. Первый запрет был введен в Бангладеш в 2002 году, теперь инициатива дошла и до России, передает телеканал .Как рассказали в Роспотребнадзоре, производство полиэтилена и его использование будет сокращаться поэтапно. В ведомстве разрабатывают соответствующий закон. В Минприроды идею поддерживают. "Известия" напоминают, что аналогичная инициатива давно принята в странах Евросоюза, а также в Индии.