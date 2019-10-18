В районе Зябликово появится зеленый театр. Его возведут в рамках комплексного благоустройства сквера Победы. Сейчас рабочие полностью закончили железобетонное основание под эстрадную площадку, на очереди – монтаж навесов, которые будут закрывать зал для зрителей и сцену, и устройство напольного покрытия.

В районе Зябликово появится зеленый театр. Его возведут в рамках комплексного благоустройства сквера Победы. Сейчас рабочие полностью закончили железобетонное основание под эстрадную площадку, на очереди – монтаж навесов, которые будут закрывать зал для зрителей и сцену, и устройство напольного покрытия."Площадь зеленого театра составит около 300 квадратных метров. Зрительный зал будет состоять из пяти рядов, в нем с комфортом смогут разместиться 70 человек. Перед ним обустроят сцену для выступления артистов, ее площадь составит 28 квадратных метров. Оба объекта будут деревянными. Применение материалов из натурального дерева позволит не только придать театру эстетичный вид, но и привнесут в ландшафт сквера природную составляющую и изящность. Саму площадку, на которой разместится сцена и зрительный зал, замостят плиткой", – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.От жилых массивов зеленый театр отгородят живой изгородью из кустарников, а сразу за ней высадят ряд деревьев.После благоустройства, которое закончат в первом полугодии 2020 года, горожане получат новое удобное место для проведения мероприятий самого разного формата. Так, уже в мае жители смогут провести здесь праздничный концерт в честь празднования 75-летия Победы. Также в сквере на специальной площадке установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне.В парке можно будет не только отдыхать, но и тренироваться: здесь появятся игровые площадки для детей разного возраста и зона с площадками для комплексных занятий спортом.