Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) установил, что 73% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Эксперты объяснили причины роста этого показателя.

Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) установил, что 73% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Эксперты объяснили причины роста этого показателя.Еженедельное исследование общественного мнения, проведенное специалистами ВЦИОМ, показало плавное увеличение уровня доверия россиян к Владимиру Путину. Этот показатель возрос на 1,3% и достиг отметки в 73,3%. Также с 65,4% до 66,5% возросло число респондентов, одобряющих работу российского лидера.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на то, что рост показателей проходит в спокойном режиме. Данные, собранные ВЦИОМ, не такие высокие, как бывает, к примеру, перед выборами. "Но рейтинг и не должен расти скачкообразно и повторять пиковые значения", – цитирует портал "ФедералПресс" эксперта."Страна не может постоянно жить в состоянии высоких нагрузок, особенно политических", – объяснил он. Кроме того,Алексей Мартынов рассказал о том, за счет чего происходит рост уровня доверия к Владимиру Путину и увеличение числа россиян, одобряющих его работу.Речь идет о реакции населения на объективные положительные изменения в стране. "Люди видят, как в стране решаются проблемы, в том числе благодаря трендам, заложенным президентом. Людям ближе стабильная уверенность, а не революционные призывы", – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.