В форуме примут участие около 50 учёных-филологов, журналистов, переводчиков и просто ценителей слова из разных городов.

Конференция посвящена актуальным вопросам культуры речи. В форуме примут участие около 50 учёных-филологов, журналистов, переводчиков и просто ценителей слова из разных городов. По видеосвязи представят свои доклады авторитетные ученые из-за рубежа. Лев Скворцов - ученик Сергея Ожегова, редактор его "Словаря русского языка", автор многочисленных публикаций и книг. Более 20 лет преподавал в МГИМО. И теперь Институт международных отношений выступает организатором первых Скворцовских чтений, которые пройдут на родине профессора.