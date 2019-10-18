Словарь живет 70 лет, после этого необходимо писать новый - так считал Лев Скворцов, известный филолог родом из Суздаля.

Словарь живет 70 лет, после этого необходимо писать новый - так считал Лев Скворцов, известный филолог родом из Суздаля. Ученик и соратник Ожегова, автор толкового словаря правильной русской речи. Его дети продолжают дело отца - сегодня в Суздале прошли первые Скворцовские чтения.Больше 20 докладчиков со всей России, коллеги из-за рубежа подключаются к конференции по видеосвязи. При этом атмосфера почти домашняя. В зале - педагоги, ученые-филологи, и жители Суздаля. Те, кому не безразличен русский язык.Зоя Суранова, жительница Суздаля: "Суздаль должен быть праздником для ушей. Здесь должна звучать русская народная песня, здесь должен быть запрет на всякое отклонение от языка".Темы докладов - от вопросов изучения русского языка иностранцами до военной фразеологии. Первой выступила дочь Льва Скворцова. Она рассказала о новом словаре, который не успел дописать её отец, и над которым теперь работают его коллеги.Ирина Кукурян, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ: "Традиционно словари делятся на две большие группы - лингвистический и энциклопедический. Это - первая попытка создать словарь лингво-энциклопедический, который не только дает пояснения языковым качествам слова, но и понятиям, которые за ним стоят".Жизнь Льва Скворцова была тесно связана с Суздалем. Вот на этой мемориальной доске стоит дата - 1939 год. Получается Льву Ивановичу было всего пять лет, когда он записался в суздальскую библиотеку. Именно отсюда будущий профессор, доктор филологических наук и начал свой путь в мир русского слова.Этой библиотеке участники конференции подарят книги. Список Скворцова, куда входят произведения, которые, по его мнению, должен прочитать каждый русский человек, знают теперь и в суздальской школе. Там сын Льва Ивановича оборудовал кабинет-музей.Екатерина Майорова, учитель русского языка и литературы школы №1 Суздаля: "Ярослав Львович подарил нам библиотеку. Библиотека состоит из 140 книг, по спискам, которые Лев Иванович составил для своих детей, для своих внуков".Ярослав Скворцов, сын Льва Скворцова, декан факультета международной журналистики МГИМО: "Лучшая память о композиторе - это концерт. Лучшая память о художнике - его выставка. Лучшая память о режиссере - фестиваль его фильмов. Полагаю, что лучшая память о Льве Ивановиче - это научная конференция".Более 400 научных работ по вопросам культуры речи, 20 книг, Большой толково-объяснительный словарь русского языка. Лев Скворцов оставил достойное наследие. А главное - достойных продолжателей своего дела. Наверное, это могло бы быть хорошей иллюстрацией в его словарь к слову "Патриотизм", которое он объясняет как любовь к своему Отечеству, преданность своему краю, народу, и своему делу.Екатерина Максимова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»