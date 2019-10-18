Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора.

Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора.Помилование не сокращает сроки заключения и не отменяет приговор​​​. Оно коснется тех, кто был приговорен к штрафу за легкие правонарушения, тех, кто в связи с тяжелой болезнью не может отбывать наказание и некоторых других лиц, передает РИА Новости. Почти 82,5% людей, которых затронет нынешняя амнистия, были наказаны в связи с ДТП. Среди амнистируемых лишь чуть более 3% были осуждены за преступления, связанные с насилием.Прежняя амнистия проводилась в 1990 году. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек.22 октября в Японии состоится церемония официального представления нового императора Нарухито его подданным и иностранным гостям. При этом торжественный проезд императорской четы по улицам Токио отложен до 10 ноября в связи с последствиями тайфуна "Хагибис".Мощный тайфун прошел в минувшие выходные. Сейчас там активно ликвидируют последствия, проводятся поисково-спасательные операции. По последним данным, число жертв тайфуна 77 человек. Еще 10 жителей считаются пропавшими без вести. Во многих частях страны по-прежнему нет электроэнергии и нормального водоснабжения.