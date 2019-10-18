Как будет выглядеть Суздаль в самую важную для него дату - тысячелетие ? Вице-премьер Ольга Голодец - с рабочим визитом в старинном городе.

Суздаль готовится к тысячелетию. В Крестовой палате Суздальского кремля прошло совещание по вопросам развития музейного пространства во Владимирской области. В нем приняла участие зампредседателя Правительства Ольга Голодец.Как будет выглядеть Суздаль в самую важную для него дату - тысячелетие ? Вице-премьер Ольга Голодец - с рабочим визитом в старинном городе.Ольга Голодец, зампредседателя Правительства РФ: "Суздаль приближается, неумолимо приближается к празднованию великой даты - тысячелетию с основания Суздаля. Это не просто праздник города,это праздник всей нашей страны, это праздник огромной цивилизации".Заместитель председателя российского Правительства оценила, как идут работы по суздальскому "Зарядью". Напомним, проект признали победителем конкурса малых городов и исторических поселений. На его реализацию городу выделили 50 миллионов рублей. Сроки определены до конца года. Подробностями проекта поделился глава администрации Сергей Сахаров.Сергей Сахаров, глава администрации г.Суздаля: "Два вала 11 века, которые находятся в отвратительном состоянии, поскольку они федеральные, и муниципалитет за ними не обязан ухаживать, мы придумали специальные сходы, которые не будут вредить своему валу и позволят туристам подняться и увидеть красоты города Суздаль".Также вице-премьер посетила областной Центр дополнительного образования "Исток", городскую детскую школу искусств имени Фирсовой и суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры. Выпускники филиала востребованы во всем мире. Здесь Ольге Голодец рассказали о реставрации исторических памятников, одежды, металла, камня. Сейчас студенты работают над Царскими вратами 19-ого века из музея Переславля-Залесского.- Всего месяц, а работы здесь очень много - она очень сложная. Возможно, здесь понадобится не один год.Финальной стала встреча с деятелями культуры, музейщиками в Крестовой палате суздальского Кремля. Особый акцент в выступлении гендиректора музея-заповедника Светланы Мельниковой - на усадьбе Храповицкого в Муромцеве. Её потенциале. Говорит руководитель музея и о проблемах. Для Владимира и Суздаля больная тема - парковка для туристических автобусов.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Сущдальского музея-заповедника: "Владимиро-Суздальский музей-заповедник несет ответственность за главные, ключевые памятники Суздаля, является, не побоюсь этого слова, градообразующим. Поэтому, какого бы вопроса мы не касались в жизни города, так или иначе это касается музея-заповедника".После экскурсии и конференции Ольга Голодец подвела итоги. Вице-премьер отмечает: главное, чтобы концепцию развития разделяли все - и туристы, и жители города.Ольга Голодец, зампредседателя Правительства РФ: "Проведены большие работы по водоснабжению города. Идут работы по благоустройству - получены деньги на серьезное благоустройство центральных улиц Суздаля. Но есть детали, которые крайне важны для реализации программы. Как будет город выглядеть? Здесь, конечно, нужно широкое общественное обсуждение".К большому историческому юбилею Суздаль преобразится. Важно, чтобы в нем приятно было находиться и туристам, и местным жителям.Анастасия Сахарова. Максим Котов. "Вести-Владимир".