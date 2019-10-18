Директор Владимирского филиала компании «Т Плюс» Олег Грошев предложил вернуться к оплате отопления только в холодные месяцы.

Директор Владимирского филиала компании «Т Плюс» Олег Грошев предложил вернуться к оплате отопления только в холодные месяцы.Сейчас ведутся консультации по этому вопросу с городской администрацией. В настоящее время многие Владимирцы получают квитанции за тепло каждый месяц. В конце года часто происходит перерасчёт и порой владимирцам приходится доплачивать за тепло внушительные сумму. Возвращение к оплате "по факту" поможет избежать таких ситуаций, считает новый руководитель поставщика теплоэнергии. Для перехода на новый-старый метод расчёта необходимо оборудовать все дома счётчиками тепловой энергии. В среднем стоимость установки общедомового счетчика обойдётся жильцам в сумму от 180 до 250 тысяч рублей"Радио Россия-Владимир"