Мошенник купил у владимирца машину, пообещав предоплату, но перестал выходить на связь

Во Владимире полицейские задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в сфере автомобилей. Мошенник купил у владимирца машину, пообещав предоплату, но перестал выходить на связь, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Летом житель Владимира разместил в интернете объявление о продаже своей машины за 250 тысяч рублей, на которое сразу же откликнулось несколько человек. Один из них, осмотрев машину, решил её сразу же купить. Стороны договорились о том, что машину покупатель заберёт сейчас, но деньги будет выплачивать в течение года. Однако, получив ключи, покупатель так и не заплатил ни рубля от стоимости машины.10 октября полицейские задержали подозреваемого, 44-летнего местного жителя, который как раз договаривался о покупке следующего автомобиля. По его словам, предыдущий он продал за 50 тысяч рублей, а деньги потратил.Полицейские нашли и вернули машину настоящему владельцу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники органов проверяют мошенника на причастность к другим похожим эпизодам.