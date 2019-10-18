Яркие, живые картины через тысячи километров, передают зрителям тепло Солнечной Кубы.

Яркие, живые картины через тысячи километров, передают зрителям тепло Солнечной Кубы. В областном доме культуры открылась выставка "Кубинские мотивы".Хотя Омар Годинес и Мария Вальдес Одриосола много лет живут в России, их картины пропитаны духом родной Кубы. Художники представили свои работы владимирской публике. Первыми зрителями стали воспитанники художественных школ города. Именитые художники провели мастер-класс для юных дарований. Омар Годинес, как и многие кубинцы левша, но писать может обеими руками. Школьники внимательно следили за движениями мастера и подбором красок.Мария Вальдес Одрисола, член "Союза художников России": "Очень интересное задание, дети которые вообще никогда не были в тропиках, именно посмотреть картины и создать что-то по мотивам свое, тропическое... Посмотрим, что у них получится, у них сложное задание."Софья Королева, ученица художественной школы г. Владимир: "Я выбрала пейзаж на кубинском побережье, я не знаю, как он называется, я срисовывала, можно так сказать, но добавляла свои детали... Вообще я в первой раз рисую тропики и вообще первый раз рисую кубинскую природу и поэтому достаточно трудно."