За свободу они предлагали три золотые монеты

Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Челябинской области и 35-летнего жителя Тамбовского региона, подозреваемых в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Товарищи занимались мошенничеством во Владимире. Они предлагали людям купить у них золотые монеты, а тем, кто соглашался на покупку, незаметно подменивали товар. 15 октября подозреваемые пытались таким же образом сдать монеты в ломбард, но хозяин не повёлся и вызвал полицию.В отделении задержанные пытались договориться и предложили в качестве взятки сотруднику органов три золотые монеты, стоимостью 90 тысяч рублей. Полицейский отказался и добавил к делу факт дачи взятки.Мошенники находятся под арестом. Полицейские выясняют их причастность к другим преступлениям на территории области.