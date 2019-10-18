Экстремальные заезды уже не первый год происходят на стоянке у владимирского гипермаркета. Обычно картину дрейфующих автомобилей можно наблюдать ближе к зиме

Экстремальные заезды уже не первый год происходят на стоянке у владимирского гипермаркета. Обычно картину дрейфующих автомобилей можно наблюдать ближе к зиме, с первыми холодами, когда асфальт слегка подмерзнет, а парковку присыплет снегом.В этом году очевидцы из соцсетей зафиксировали открытие сезона дрифта намного раньше.Жители по-разному относятся к этому несомненно завораживающему, но экстремальному зрелищу. Кто-то призывает штрафовать водителей, кто-то считает, что подобное хобби однозначно лучше вечера, проведенного у экранов телевизоров или в пьяной компании.Вопрос в том, опасны ли дрифтующие автомобили для посетителей гипермакета, чьи машины припаркованы на стоянке