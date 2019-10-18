В регионе снизились цены на мясо, а вот сыр и шоколад наоборот выросли в цене

сообщает региональное отделение Банка России. В сентябре цены росли со скоростью 4,1 процента, а в августе инфляцию зафиксировали на уровне 4 и 9 десятых. В банке отмечают, что в регионе снизились цены на мясо и в первую очередь на свинину. Стали дешевле овощи и сахар, а вот сыр и шоколад наоборот выросли в цене. В целом практически все продукты из потребительской корзины подешевели во Владимирской области. В банке это связывают с укреплением рубля."Радио Россия-Владимир"