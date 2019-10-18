Технический сбой устранён

Работа электронного сервиса, с помощью которого можно записаться на приём к врачу в Областную клиническую больницу, восстановлена. Об этом сообщил директор Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Иван Сметанин.Технической сбой, из-за которого работа сервиса была нарушена, устранён. Теперь медицинские работники Владимирской области могут самостоятельно записывать пациентов на консультации к врачам.В МИАЦ добавили, что в скором времени к сервису подключат Областной клинический онкологический диспансер, Собинскую районную больницу, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи, Патакинскую областная туберкулёзная больницу и Владимирский специализированный дом ребёнка.