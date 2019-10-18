В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он посетил школу №84 в Заводском районе Саратове. Учебное заведение готовится к реконструкции.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он посетил школу №84 в Заводском районе Саратове. Учебное заведение готовится к реконструкции.О капитальном ремонте школы и строительстве пристройки с бассейном спикера Госдумы просили учителя и родители учеников. Сейчас учебное заведение размещается в двух зданиях 1954 и 1991 годов.Володин и Радаев осмотрели спортивный комплекс, построенный в этом году по инициативе председателя нижней палаты. Вместе с представителями общественности спикер Госдумы и губернатор обсудили реконструкцию школы. Планируется увеличить актовый зал, отремонтировать помещения и инженерные системы. У учебного заведения появится бассейн, музыкальный и хореографический залы и даже собственная киностудия.По словам Володина, здания необходимо выполнить в едином стиле, а территорию школы привести в порядок. Нужно учесть мнения местных жителей и сформировать окончательную концепцию реконструкции, отметил спикер. Ожидается, что проект пройдет госэкспрертизу до конца года, а в начале следующего начнется реконструкции. На стадии проектирования важно не допустить ошибок, указал председатель нижней палаты.Важно обратить внимание на местные кадры, подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, появился шанс подтянуть молодых талантливых ребят. "Они будут учиться у голландских архитекторов, которых мы хотим пригласить для проектирования Парка покорителей космоса. Это будет возрождение нашей саратовской проектировочной школы с новым, современным подходом, который они могут перенять у иностранных специалистов", – сказал Володин.