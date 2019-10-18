Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Он рассказал об успехах региона в этой сфере и подчеркнул, что работать в области должны те организации, которые платят людям достойную зарплату.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Он рассказал об успехах региона в этой сфере и подчеркнул, что работать в области должны те организации, которые платят людям достойную зарплату.Объемы дорожных средств в регионе увеличились в последнее время в шесть раз, но этого все равно недостаточно, отметил спикер. Поэтому магистрали переводятся на федеральный уровень, чтобы разгрузить местный бюджет, направив деньги на ремонт муниципальных и поселковых дорог, рассказал Володин. В федеральное подчинение уже переданы дороги "Саратов-Озинки", "Саратов-Тамбов", уточнил он.За последние два года протяженность федеральных дорог в Саратовской области увеличилась в два раза, превысив тысячу километров, рассказал председатель нижней палаты. Заниматься вопросами по этим трассам нужно в регионе. Со следующего года в Саратовской области начнет работу Нижневолжское управление автодорог, соответствующее решение принято на уровне правительства, отметил Володин.Он также рассказал о важности строительства нового автомобильного моста через Волгу, который объединит транспортную инфраструктуру Саратовской агломерации. Большое значение имеет и строительство международной трассы "Меридиан", сказал спикер Госдумы. Дорога пройдет через регион, этот проект даст толчок развитию строительной, дорожной, сервисной отраслей, а также всей области, уверен законодатель.Отдельно Володин остановился на теме зарплат дорожников. Занижение оплаты труда недопустимо, подчеркнул спикер."В регионе сегодня большие средства направляются на дороги, но нужно брать в работу те организации, где достойно платят людям, где платят "в белую", а тех, кто не хочет работать на таких условиях, просто не пускать на рынок", – сказал парламентарий.В целом, ситуация с дорогами в регионе улучшается, дал свою оценку Вячеслав Володин. В этом большая заслуга губернатора региона Валерия Радаева, сказал законодатель.Помимо встречи с дорожниками, в Саратове спикер Госдумы обсудил реконструкцию школы №84 в Заводском районе, парка имени Марины Расковой и стадиона "Торпедо", а также осмотрел ход работ на спортивной арене "Волга".