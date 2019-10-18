Спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили парк имени Марины Расковой в Саратове. Председатель нижней палаты рассказал о предстоящем благоустройстве общественного пространства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили парк имени Марины Расковой в Саратове. Председатель нижней палаты рассказал о предстоящем благоустройстве общественного пространства.С просьбой помочь в благоустройстве парка горожане обращались в приемную Вячеслава Володина. В конце августа спикер Госдумы встретился с местными жителями и обсудил реконструкцию места отдыха.Проект предусматривает масштабное благоустройство парка. Будет произведено озеленение, заменены системы освещения, организованы новые места для отдыха и занятий спортом, детские площадки. Парк оснастят системами видеонаблюдения.Обсуждалась и реконструкция построенного в 1964 году стадиона "Торпедо", где проходят занятия по легкой атлетике, волейболу и другим видам спорта. По инициативе спикера Госдумы выделены средства на разработку проектно-сметной документации.Планируется возведение нового стадиона с трибунами. В составе нового объекта будут футбольное поле, беговые дорожки, места для занятий легкой атлетикой. Рядом построят многофункциональный комплекс. Кроме того, в здании появятся комнаты для занятий хоровым и оркестровым пением, ритмикой и танцами, акробатикой, а также зрительный зал, библиотека, конференц-зал, звукозаписывающая студия.Володин призвал саратовцев принимать активное участие в обсуждении проекта реконструкции парка и стадиона "Торпедо". По его словам, работы будут вестись поэтапно."В следующем году начнем с парка, а для этого нужно очистить пруд. Зеленую зону не только сохраняем, но и расширяем. Всю территорию надо зонировать так, чтобы в целом облагородить, чтобы это было единым пространством", – рассказал спикер Госдумы.За это время должен быть подготовлен проект многофункционального культурного центра. Его планируется завершить за три года.А на стадионе "Волга" первый этап реконструкции уже заканчивается. С обновлением спортивного объекта саратовцам обещал помочь Володин. Осенью прошлого года горожане рассказали о плохом состоянии площадки.Первый этап реконструкции планируется закончить за 1,5 недели. К настоящему времени обустроено мини-футбольное поле, уложен первый слой беговых дорожек, организованы площадки для воркаута.Спикер Госдумы поставил задачу полностью завершить работы в следующем году. "На объекте нужно создать условия для всепогодных занятий спортом", – подчеркнул Володин. В ходе второго этапа будет возведено каркасное здание, внутри появятся легкоатлетический манеж, душевые и раздевалки.В скором времени планируется начать работы и на саратовском стадионе "Спартак". Володин призвал общественность контролировать ход процесса.