Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева.

Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева. В этом году в спортивном смотре примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Мастер спорта по спортивной гимнастике Денис Юров из Татарстана в этом году намерен подтвердить реноме одного из сильнейших гимнастов страны. В прошлом году он был лучшим на брусьях и второй в многоборье.Денис Юров, мастер спорта по спортивной гимнастики: «Хорошо, что тут со многих регионов ребята съезжаются, смотришь, как другие ребята, как они развиваются, чему научились».Соревнования традиционно проходят в школе олимпийского резерва. Каждый год во Владимир приезжают лучшие спортсмены со всей страны. Вновь в них примут участие и представители Донецка и Луганска. Среди участников - гимнасты первого и второго разрядов, кандидаты и мастера спорта. Гимнасты выступят как в личном первенстве, так и в отдельных видах многоборья с обязательными и произвольными программами. Олимпийский вид спорта включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, вольных упражнения и опорный прыжок. Завершатся состязания 21 октября.Юрий Королев, главный судья соревнований, многократный чемпион мира по спортивной гимнастике: «Это не первенство области, это все-таки всероссийский турнир, довольно ответственный, если он здесь выступает хорошо, дальше на чемпионатах будет проще».Александр Сыпченко, Александр Парфенов