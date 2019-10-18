Традиционно на эти соревнования съезжаются сотни спортсменов со всей страны, Донецка и Луганска.

Во Владимире сегодня открываются Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева. Они пройдут на базе школы олимпийского резерва. Традиционно на эти соревнования съезжаются сотни спортсменов со всей страны, Донецка и Луганска. Среди них - гимнасты первого и второго разрядов, кандидаты и мастера спорта. Они выступят в личном первенстве, а также в отдельных видах многоборья с обязательными и произвольными программами.